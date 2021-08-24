Венгрия не рассматривает возможность выхода из ЕС

Правительство Венгрии заинтересовано в укреплении Европейского союза и не рассматривает возможность выхода из этого объединения. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после их встречи в Будапеште, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Членство в ЕС - это для Венгрии вообще не вопрос, - сказал Сийярто. - Венгрия является и будет являться членом ЕС". При этом министр подчеркнул, что "Венгрия заинтересована в том, чтобы Европейский союз был сильным".

Вопрос по поводу членства Венгрии в ЕС был задан местными журналистами в связи с достаточно сложными отношениями, сложившимися в последние годы между правительством республики и руководством Евросоюза. Между Брюсселем и Будапештом существуют разногласия по поводу путей дальнейшего развития ЕС, в том числе распределения политических полномочий среди участников объединения.

В связи с этим Сийярто отметил, что Венгрия рассчитывает на продолжение дискуссий внутри Евросоюза, где существуют разные точки зрения по этим вопросам. "Это основа демократии", - заявил глава венгерского МИД по поводу свободного обсуждения различных проблем в ЕС.