Производство автомобилей в Британии в июле упало до минимального уровня за 65 лет

Производство автомобилей в Великобритании снизилось в июле на 37,6%, до 53 438 единиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало минимальным значением за последнее 65 лет. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое падение спроса обусловлено пандемией COVID-19 и глобальным дефицитом микросхем, отмечает SMMT. При этом каждая четвертая автомашина, сошедшая с конвейеров в июле, были электрической или гибридной, что стало рекордным в Соединенном Королевстве.

По прогнозам SMMT, производство автомобилей в Великобритании в текущем году немного превысит уровень в 1 млн, что на 15,8% больше, чем в предыдущем. В 2022 году выпустят 1,1 млн машин, однако это все еще будет ниже показателей 2019-го, когда было произведено 1,3 млн автомобилей.

По словам генерального директора SMMT Майка Хавеса, "британские производители автомобилей продолжают сталкиваться с большими трудностями", восстановлению производства в стране препятствует глобальный дефицит комплектующих. Он призвал правительство королевства в таких условиях пойти навстречу отрасли и снизить, в частности, налоги на электроэнергию и коммерческую деятельность.