В Швеции предложат третью дозу вакцины от ковида жителям с тяжелыми заболеваниям

Около 40 тыс. жителей Швеции с тяжелыми заболеваниями смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса с 1 сентября. Об этом в четверг сообщило Шведское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Третья инъекция <...> позволит сформировать большее количество антител и клеток, которые необходимы для хорошей защиты от инфекций", - пояснил в эфире радиостанции главный эпидемиолог Андерс Тегнель.

Прививка будет предложена пациентам, перенесшим трансплантацию органов или страдающим иммунодефицитными заболеваниями. В общей сложности речь идет о 40 тыс. человек.

Тегнель пока не видит потребности в ревакцинации для остального населения. "Пока никто не знает, нужна ли сейчас третья прививка. - пояснил он в интервью газете Dagens Nyheter. - Британские данные и данные из других стран не говорят в пользу третьей инъекции".

По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили 6 651 777 человек (81,2%) населения Швеции старше 18 лет, 5 387 909 человек (65,8%) иммунизированы полностью.