Главы МВД стран ЕС проведут 31 августа встречу по проблемам миграции из Афганистана

Главы МВД стран - членов Евросоюза проведут внеплановую встречу 31 августа по проблемам миграции из Афганистана. Об этом сообщила в четверг еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заседание Совета ЕС по внутренним делам состоится 31 августа, я представлю на нем обновленную информацию по ситуации в Афганистане. Еврокомиссия координирует действия, чтобы те [граждане Афганистана], которые находятся под угрозой, были быстро и безопасно переселены", - говорится в распространенном в Брюсселе заявлении еврокомиссара.