Власти Италии объявили режим ЧС в южных областях из-за лесных пожаров

Итальянские власти ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами, от которых пострадали южные области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет министров по предложению председателя Марио Драги принял решение объявить режим ЧС сроком на шесть месяцев в связи с распространением с конца июля лесных пожаров в областях Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия", - указывается в документе.

В августе в Италии на фоне аномально высоких температур ухудшилась ситуация с лесными пожарами. Жертвами лесных пожаров стали по меньшей мере пять человек. До сих пор сообщалось об уничтожении огнем почти 103 га в стране.