Главы МИД России и Италии обсудят в Риме развитие ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится сегодня в Риме с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, а также председателем Совета министров Италии Марио Драги. В столицу республики российский министр прибыл из Австрии, завершая свое европейское турне. Ранее Лавров провел обстоятельные переговоры в Будапеште и Вене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как информировала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют подробно обсудить весь спектр международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие в Группе двадцати (G20) и других международных форматах, отношения России с ЕС и НАТО, ситуацию на Украине, ливийское и сирийское урегулирование, а также обстановку в Средиземноморском регионе. Ожидается, что центральной темой на переговорах министров станет афганский вопрос, как это анонсировал в преддверии встречи Ди Майо на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и по обороне.

Стороны не обойдут вниманием и текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. "Рассчитываем, что предстоящий визит Сергея Лаврова будет способствовать продвижению многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с одной из ключевых стран ЕС", - отметили в российском дипведомстве.