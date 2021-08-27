Испания завершила операцию по эвакуации из Афганистана

Европа 27 августа 2021 11:14 (UTC+04:00)
Испания завершила операцию по эвакуации из Афганистана

Два последних самолета ВВС Испании прибыли в Дубай из Кабула, тем самым завершив операцию по эвакуации людей из Афганистана. Об этом в пятницу сообщила газета El País, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 82 гражданина Испании покинули Афганистан на последних двух вывозных рейсах утром в пятницу.

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