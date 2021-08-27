В авиакатастрофе в Словакии погибли три человека
Самолет, относящийся к классу малой авиации, разбился в пятницу у города Скалице в Словакии. Погибли три человека, находившиеся на борту. Об этом сообщило информационное агентство CTK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На борту находились, согласно предварительным данным, граждане Чехии. Крушение самолета произошло близ границы Словакии с Чехией. Причины ЧП устанавливает специально созданная комиссия экспертов.
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