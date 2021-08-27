Власти Италии намерены ждать одобрения "Спутника V" в ЕС

Италия ориентируется на одобрение Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцин от коронавируса. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом итальянский министр объяснил, что на жителей Сан-Марино, по большей части привитых не признанной ЕС российской вакциной "Спутник V", распространяется необходимость сделать третью дозу признанного ЕМА препарата для получения ковид-сертификата.

"В Сан-Марино должны сделать третью дозу до 15 октября для получения "грин-пасса". Политическая воля Италии - ждать одобрения вакцин ЕМА", - сказал Ди Майо, отвечая на вопрос о дискриминационном подходе в случае с санмаринцами и россиянами, которые пока могут приезжать в Италию только по веским причинам.

При этом итальянский министр указал, что вопрос о передвижении в ЕС вакцинированных не признанными ЕМА вакцинами, но одобренными рядом стран, обсуждается.