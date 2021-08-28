В МИД Эстонии призвали Афганистан обеспечить работу миссии ООН в стране

Эстония надеется, что миссия ООН сможет продолжить работу в Афганистане. Об этом заявила глава МИД балтийской республики Эва-Мария Лийметс в ходе телефонного разговора с главой Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел выразила надежду на то, что миссия ООН в Афганистане сможет продолжить свою работу, поскольку гуманитарные потребности чрезвычайно высоки, и что члены международного сообщества, все еще работающие или находящиеся в Афганистане, смогут продолжить свою работу в безопасности", - сообщила в субботу пресс-служба МИД Эстонии.

Лийметс также выразила глубокие соболезнования народу Афганистана в связи с террористическим актом в аэропорту Кабула в четверг и призвала все стороны прекратить насилие. Она подчеркнула важность переговоров между различными сторонами для поиска всеобъемлющего и инклюзивного политического решения в стране.