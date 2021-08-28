В Марселе 13 полицейских пострадали в ходе подавления беспорядков на манифестации

Европа 28 августа 2021 22:21 (UTC+04:00)
В Марселе 13 полицейских пострадали в ходе подавления беспорядков на манифестации

Тринадцать сотрудников полиции пострадали в ходе столкновений с агрессивными участниками субботней демонстрации против санитарных паспортов и принудительной вакцинации от коронавируса в Марселе. Об этом сообщила префектура полиции департамента Буш-дю-Рон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Манифестация в Марселе: три человека задержаны за насилие. Префектура полиции выражает поддержку 13 пострадавшим сотрудникам", - сообщила префектура в своем Twitter.

По данным властей, в Марселе на улицы вышли около 3 тыс. протестующих.

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