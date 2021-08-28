Почти 160 тыс. человек вышли на манифестации против обязательной вакцинации во Франции

Министерство внутренних дел Франции подтвердило участие 159,4 тыс. человек в ходе субботних демонстраций против санитарных пропусков и принуждения к вакцинации от коронавируса. Всего по стране в седьмую протестную субботу подряд состоялось 222 демонстрации.

По данным МВД Франции, всего по стране были задержаны 16 человек за нарушение порядка и насилие в отношении полицейских в ходе демонстраций. Двое из них были задержаны в Париже. Ранее префектура департамента Буш-дю-Рон сообщала о задержании трех человек после стычки с полицией, в ходе которой пострадали 13 стражей порядка.

Основной причиной недовольства активистов является расширение зоны действия санитарного пропуска. С 9 августа французы должны обладать таким пропуском для посещения большинства общественных мест: кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и авиапутешествий на дальние расстояния.