Италия отменяет карантин для привитых путешественников из Великобритании
Власти Италии отменили требование о прохождении обязательного пятидневного карантина для приезжающих из Великобритании, если они полностью вакцинированы и имеют отрицательный результат теста на коронавирус. Соответствующее постановление в субботу подписал глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Обязательный карантин для прибывающих из Великобритании был введен в июне.
Туристический въезд в Италию возможен из государств ЕС, а также США, Японии и Канады по ковид-сертификату.
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