Британский журналист заявил, что операция НАТО в Афганистане должна уроком для Запада

Операция стран НАТО в Афганистане должна стать уроком для западных лидеров, которые должны осознать, что ценности либеральной демократии нельзя навязывать под дулом пистолета. Такое мнение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в статье в газете Daily Mail выразил британский теле- и радиожурналист Джон Хамфрис.

"Возможно, наши лидеры наконец осознают реальность того, что мы не можем экспортировать, не говоря уже о том, чтобы навязывать силой, ценности либеральной западной демократии в стране с более чем тысячелетней историей исламского правления. <...> Мы можем ненавидеть законы шариата и исламский фундаментализм, но ислам является второй по величине религией в мире и развивается быстрее, чем любая вера. Чем скорее мы признаем этот факт, тем лучше. Всем нам остается только надеяться, что наши лидеры усвоили, возможно, самый ценный урок из всех. Западные ценности нельзя навязывать под дулом пистолета", - написал он.

"Наше поражение поднимает еще один, более тревожный вопрос. Дело не в том, сможем ли мы когда-нибудь привить наши ценности. Вопрос в том, имеем ли мы право пытаться это сделать. <...> Неизбежная реальность такова, что когда Запад пытается воссоздать исламское государство по своему образу и подобию, он терпит неудачу. Помните Ирак? Я помню", - указал Хамфрис, назвав операцию НАТО в Ираке "больше, чем провалом, который привел к гибели огромного числа людей".

"Помните Ливию? Дэвид Кэмерон (британский премьер-министр в период с 2010 года по 2016 год) заявил, что военное вмешательство Великобритании десять лет назад было успешным. Правда, [ливийский лидер] полковник [Муаммар] Каддафи был схвачен своими врагами, и сегодня Ливия - это ад на земле. Нас предупреждают не ездить туда, потому что там царят преступность, терроризм, беспорядки, происходят похищения людей и вооруженные конфликты", - отметил журналист.