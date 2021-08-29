B ФРГ социал-демократы увеличивают отрыв от консервативного блока ХДС/ХСС

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за четыре недели до выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) опережает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на три процентных пункта. Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

СДПГ, согласно еженедельному опросу INSA, впервые с февраля 2017 года опередила консерваторов. По сравнению с неделей ранее ее рейтинг повысился на два процентных пункта, до 24% - это самый высокий показатель социал-демократов с сентября 2017 года. Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то блок ХДС/ХСС набрал бы на них 21% голосов. Это самый низкий рейтинг, который когда-либо показывал блок по результатам опросов INSA.

Согласно данным исследования, за "зеленых" готовы проголосовать 17% респондентов, за Свободную демократическую партию (СвДП) - 13%, за правопопулистскую "Альтернативу для Германии" - 11%, за Левую партию - 6%.

В опросе, который проводился с 23 по 27 августа, участвовали 1 247 граждан Германии. На текущей неделе и другой опрос - проведенный институтом Forsa - показал, что СДПГ обошла по популярности блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая партия (блок) получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.

От СДПГ кандидатом является вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет теряет поддержку после сильного наводнения на западе страны, которое произошло в конце июля. Критики считают, что изначально кандидатом от консерваторов нужно было выдвигать другого политика - харизматичного лидера ХСС Маркуса Зёдера. В соответствии с результатами опроса INSA сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий.