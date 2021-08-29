Париж и Лондон представят в СБ ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле

Франция и Великобритания представят на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Наш проект резолюции подразумевает определение [границ] контролируемой ООН безопасной зоны в Кабуле, которая позволит продолжать гуманитарные операции", - сказал он.