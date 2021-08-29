Италия не допустила пункта о санкциях в отношении талибов в итоговом заявлении G7

Премьер-министр Италии Марио Драги смог не допустить включения положения о введении санкций против движения "Талибан" в совместную декларацию лидеров стран Группы семи по итогам состоявшегося 24 августа чрезвычайного саммита по ситуации в Афганистане. Об этом пишет в воскресенье газета Il Messaggero, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По утверждению газеты, Италия, которая в статусе председательствующей страны в Группе двадцати работает над организацией чрезвычайного саммита этого объединения по Афганистану для более активного привлечения России, Индия, Китая и Турции к поиску выхода из кризиса, стремилась не допустить пункта о санкциях, на которых настаивал ряд государств, включая Великобританию, чтобы не осложнять сразу переговоры с Москвой и Пекином. В ближайшие дни должен состояться телефонный разговор Драги с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет издание.

Как ранее сообщали итальянские СМИ, саммит по Афганистану может состояться до середины сентября, до начала недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 21 по 28 сентября.