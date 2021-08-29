ЕС должен суметь и без помощи США обезопасить аэропорт в Кабуле - кандидат в канцлеры ФРГ

Евросоюз должен быть впредь в состоянии обеспечивать безопасность таких объектов, как аэропорт в Кабуле, в случае возникновения острых ситуаций и без помощи США. Об этом заявил в воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны усилить Европу настолько, чтобы мы были в состоянии и без американцев обеспечить безопасность аэропорта в Кабуле", - сказал он. "То, что мы наблюдали [в ситуации вокруг эвакуации из аэропорта в Кабуле], - это катастрофа, катастрофа Запада, а также правительства ФРГ", - считает Лашет.