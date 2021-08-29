ЕС должен суметь и без помощи США обезопасить аэропорт в Кабуле - кандидат в канцлеры ФРГ
Евросоюз должен быть впредь в состоянии обеспечивать безопасность таких объектов, как аэропорт в Кабуле, в случае возникновения острых ситуаций и без помощи США. Об этом заявил в воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы должны усилить Европу настолько, чтобы мы были в состоянии и без американцев обеспечить безопасность аэропорта в Кабуле", - сказал он. "То, что мы наблюдали [в ситуации вокруг эвакуации из аэропорта в Кабуле], - это катастрофа, катастрофа Запада, а также правительства ФРГ", - считает Лашет.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Мы благодарны Турции за предложение о дальнейшем использовании аэропорта в Кабуле - глава МИД Германии
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фотографиями с визита в Ходжавендский район с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев об аэропорте в Физули: Возможно, такими ускоренными темпами в мире не строился ни один аэропорт (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев поздравил спортсменов, завоевавших очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио-2020
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым на освобожденные территории (ВИДЕО)
Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой представлен генеральный план города Шуша (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации дома-музея Бюльбюля (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии бюста азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Физулинском международном аэропорту (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предстоящими работами в доме-музее Узеира Гаджибейли в городе Шуша (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Шуше памятника Узеиру Гаджибейли (ФОТО)
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после восстановления комплекса музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля «Карабах» в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с завершающими работами на Дороге Победы Ахмедбейли-Физули-Шуша (ФОТО)
Продолжается творческий конкурс "Армия культуры" в рамках "Армейских международных игр - 2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Ильхам Закиев завоевал медаль в Токио со сломанными пальцами: Азербайджанские солдаты никогда не сдаются! (ФОТО/ВИДЕО)
Дурсадаф Керимова завоевала девятое золото для Азербайджана на Паралимпийских играх в Токио (ФОТО/ВИДЕО)
Показатели рентабельности банковского сектора Азербайджана являются одними из лучших в СНГ - Moody's
Азербайджанские паралимпийцы пишут историю - два мировых рекорда в Токио! Как встречают чемпионов в Олимпийской деревне (ВИДЕО, ФОТО)
Туркменистан планирует преобразовать ряд госпредприятий минторговли в акционерные общества открытого типа
Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину