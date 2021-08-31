Лондон заявил о готовности нанести авиаудары по целям террористов в Афганистане

Великобритания готова нанести новые удары по целям террористической организации "Исламское государство" в Афганистане. Об этом заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон в опубликованном в понедельник интервью газете The Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В конечном счете все сводится к тому, что мы должны быть в состоянии играть глобальную роль в глобальной коалиции, чтобы разгромить ИГ, будь то посредством удара или перемещая войска или вооружение в определенную страну быстро и в требуемых объемах", - сказал он.

Заявление Уигстона прозвучало после того, как в понедельник возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция пообещала продолжить борьбу с боевиками ИГ, прибегая ко всем доступным способам - военным, разведывательным, дипломатическим, экономическим и правоохранительным. Коалиция решительно осудила теракт в Кабуле и выразила соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Афганистана и Великобритании и американских военных.