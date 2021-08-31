ЕС полностью вакцинировал от коронавируса 70% своих взрослых граждан

Евросоюз полностью вакцинировал от коронавируса 70% своих взрослых граждан. Об этом написала в Twitter во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить множество людей, которые сделали это достижение возможным", - написала глава Еврокомиссии.

Страны ЕС намерены продолжать вакцинацию взрослого населения, с начала лета в странах сообщества также начата прививочная кампания для детей в возрасте от 12 лет.

Еврокомиссия с начала кампании по вакцинации в ЕС ставила цель привить от COVID-19 70% взрослого населения в странах сообщества, однако сроки выполнения этой задачи в разное время озвучивались разные. В январе этого года эту задачу предполагалось выполнить "к лету", в конце февраля, когда стало ясно, что западные фармацевтические компании не справляются с выполнением контрактов на поставки вакцины в страны ЕС, Еврокомиссия стала говорить "в течение лета", в марте, когда кризис поставок вакцины достиг наибольшего размаха, сроки передвинулись на "конец лета".

Впоследствии в мае, когда поставки были налажены и кампания по вакцинации населения в ЕС заметно ускорилась, Еврокомиссия снова обновила свою формулировку, говоря, что отметки в 70% удастся достигнуть в середине лета или даже в июле.

Однако этот прогноз реализовать не удалось, поскольку в июне-июле темпы вакцинации в странах ЕС вновь сократились, однако уже не из-за нехватки вакцин, а из-за недостатка желающих прививаться.