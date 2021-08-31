ЕС созовет в сентябре международную конференцию о расселении афганских беженцев

Евросоюз созовет в сентябре международную конференцию для решения вопроса расселения беженцев из Афганистана по иностранным государствам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, написала во вторник еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в Twitter после завершения внепланового заседания Совета ЕС на уровне министров внутренних дел.

"Я созову в сентябре международный форум высокого уровня по расселению для обсуждения со странами ЕС конкретных приоритетов и поиска долгосрочных решений для наиболее уязвимых жителей Афганистана, в частности женщин, а также детей, активистов в области прав человека, журналистов и адвокатов. Мы будем работать сообща над согласованным подходом к созданию легальных путей для переселения [беженцев]", - сообщила Йоханссон.

Изначально Еврокомиссия предлагала всем странам ЕС взять на себя обширные квоты для приема и расселения афганских беженцев, однако эта позиция столкнулась с резкой критикой со стороны государств сообщества, которую активно поддержал премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Словении Янез Янша. Теперь внимание в Совете ЕС сместилось с обсуждения возможности массового прямого приема мигрантов странами ЕС на дискуссию о перспективах их размещения в регионе.