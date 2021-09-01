Зеленский назвал новым этапом в сотрудничестве Украины и США соглашение в оборонной сфере

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новым этапом в сотрудничестве Украины и США подписанное во вторник в Вашингтоне соглашение в оборонной сфере межу государствами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Зеленский находится в США с рабочим визитом.

Ранее во вторник министр обороны США Ллойд Остин заявил в Вашингтоне на встрече с Зеленским, что соглашение в оборонной сфере нацелено на расширение сотрудничества в проведении военных реформ на Украине, обеспечении "безопасности в Черном море", а также в таких сферах, как кибербезопасность и обмен разведданными.