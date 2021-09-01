В Британии выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 32 181, передает Trend.
Всего с начала пандемии коронавирус в стране подтвердился у 6 789 581 человек.
Общее число скончавшихся от болезни, включая 50 за последние сутки, составило 132 535.
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