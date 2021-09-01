В Британии выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 32 181, передает Trend.

Всего с начала пандемии коронавирус в стране подтвердился у 6 789 581 человек.

Общее число скончавшихся от болезни, включая 50 за последние сутки, составило 132 535.