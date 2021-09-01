Глава дипломатии ЕС назвал случившееся в Афганистане явным поражением Запада

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель охарактеризовал кризисную ситуацию в Афганистане, как явное поражение Запада. Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции Onda Cero, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это точно не победа Запада, <...> это явное поражение Запада", - отметил Боррель, добавив, что кризис в этой стране приведет к "значительному изменению международных отношений". Он также подчеркнул, что случившееся в Афганистане является "трагедией и катастрофой" для его народа.

По мнению Борреля, Европа должна извлечь множество уроков из произошедшего, в частности, понять, каким образом следует выстраивать отношения со своими союзниками, включая США, и с той частью планеты, которая отказывается принимать чужие ценности. Говоря о Талибане, глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Евросоюз как политический институт не обладает полномочиями по признанию третьих стран, и такие решения его государства-члены принимают самостоятельно.