Эвакуированным в Великобританию афганцам позволят бессрочно оставаться в стране

Европа 1 сентября 2021 05:51 (UTC+04:00)
Эвакуированным в Великобританию афганцам позволят бессрочно оставаться в стране

Афганцы, которые были эвакуированы в Великобританию, смогут оставаться на территории королевства на бессрочной основе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило британское министерство внутренних дел.

Ранее предполагалось, что афганцы, помогавшие военнослужащим королевских вооруженных сил на протяжении 20-летней миссии западных стран в республике, получат право проживать на территории Великобритании лишь в течение пяти лет. Всего с 13 августа Лондон эвакуировал из Афганистана порядка 15 тыс. человек, из которых примерно 8 тыс. - это афганцы, работавшие переводчиками или сотрудничавшие с британскими властями.

Британское правительство также взяло на себя обязательство выделить £12 млн ($16,5 млн) на интеграцию в местные образовательные учреждения афганских детей, а также направить £3 млн ($4,1 млн) на обеспечение мигрантов бесплатными медицинскими услугами и £5 млн ($6,8 млн) - на поддержку муниципалитетов, которые принимают у себя афганцев. Данная программа кабмина получила официальное название "Теплый прием".

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