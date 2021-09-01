Эвакуированным в Великобританию афганцам позволят бессрочно оставаться в стране

Афганцы, которые были эвакуированы в Великобританию, смогут оставаться на территории королевства на бессрочной основе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило британское министерство внутренних дел.

Ранее предполагалось, что афганцы, помогавшие военнослужащим королевских вооруженных сил на протяжении 20-летней миссии западных стран в республике, получат право проживать на территории Великобритании лишь в течение пяти лет. Всего с 13 августа Лондон эвакуировал из Афганистана порядка 15 тыс. человек, из которых примерно 8 тыс. - это афганцы, работавшие переводчиками или сотрудничавшие с британскими властями.

Британское правительство также взяло на себя обязательство выделить £12 млн ($16,5 млн) на интеграцию в местные образовательные учреждения афганских детей, а также направить £3 млн ($4,1 млн) на обеспечение мигрантов бесплатными медицинскими услугами и £5 млн ($6,8 млн) - на поддержку муниципалитетов, которые принимают у себя афганцев. Данная программа кабмина получила официальное название "Теплый прием".