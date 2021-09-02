Украинский НПЗ впервые переработает британскую нефть сорта Flotta Gold

Компания "Укртранснафта" приступила к транспортировке нефти сорта Flotta Gold для переработки на единственно действующем на Украине Кременчугском НПЗ. Об этом сказано в сообщении компании в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский НПЗ. Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг", - говорится в нем. В компании "Нафтогаз Украины" уточнили, что нефть транспортируется на НПЗ с 1 сентября.

По информации агентства Argus Media, торговая компания Northwind Trade, закупающая нефть для Кременчугского НПЗ, приобрела партию североморского сорта Flotta Gold в объеме около 78,6 тыс., которая 20 августа была впервые доставлена в Одессу на танкере Kmarin Renown.