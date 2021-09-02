ВОЗ: Африка не сможет вакцинировать от COVID-19 к концу сентября 10% жителей континента

Большинство стран Африки не сможет добиться поставленной цели и вакцинировать к концу нынешнего сентября 10% своего населения от коронавируса. Об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 на континенте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из 54 государств Африки 42, или 80%, не смогут привить каждого десятого жителя от коронавируса к концу текущего месяца, если сохранятся нынешние темпы вакцинации, - заявила она в ходе выступления, которое транслировалось на портале ВОЗ. - Тем самым не будет достигнута поставленная в минувшем мае ВОЗ цель. Осталось меньше месяца, и международное сообщество должно приложить дополнительные усилия. Африке экстренно необходимы расширенные поставки вакцины от COVID-19".

Моэти отметила, что девять африканских государств, включая такие крупные, как ЮАР, Марокко и Тунис, уже смогли вакцинировать 10% населения. По ее словам, еще три страны имеют возможность добиться данной цели.

На текущий день Африка получила 143 млн доз вакцин от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 39 млн человек, или 3% жителей континента. "Ситуация вызывает крайнее беспокойство, - подчеркнула Моэти. - Только 2% от 5 млрд доз вакцин, произведенных в мире, были поставлены в Африку. Необходим более справедливый подход к глобальному распределению вакцин". Глава представительства ВОЗ сообщила, что в течение минувшего августа в Африку через международный механизм COVAX было доставлено более 21 млн доз вакцин от коронавируса. "Это равно объему, который Африка получила за предыдущие четыре месяца, - отметила Моэти. - При сохранении подобных темпов в сентябре на континенте будет достаточно доз вакцин для того, чтобы сделать прививки от COVID-19 10% населения".

В свою очередь специальный посланник Африканского союза по борьбе с пандемией Страйва Масийва сообщил, что действие соглашения о поставках из Африки в страны Европы вакцины от коронавируса фармгруппы Johnson & Johnson приостановлено. По его словам, те партии вакцины, которые были отправлены в Европу с завода в ЮАР, будут возвращены в Африку. Работающий с июля текущего года по лицензии Johnson & Johnson завод фармацевтической компании Aspen в городе Гкеберха (бывший Порт-Элизабет) имел соглашение о поставках 10 млн доз вакцины в страны Европы в течение августа и сентября.

Касаясь общей ситуации с пандемией, Моэти отметила, что пик третьей волны распространения инфекции был достигнут в Африке в минувшем июле. "Однако сокращение числа новых заболевших сейчас происходит более низкими темпами, чем в предыдущие две волны, - заявила она. - При этом в 25 странах продолжается рост числа инфицированных коронавирусом. За неделю, которая закончилась 29 августа, от последствий инфицирования на континенте умерли 5 500 человек".