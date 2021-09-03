Глава МИД Австрии заявил о возможном признании Талибана при выполнении некоторых условий

Возможное признание радикального движения Талибан международным сообществом в качестве законного представителя Афганистана возможно лишь при выполнении определенных условий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.

"Мы должны смотреть в глаза реальности. Существует разница между ведением с ними ["Талибаном"] переговоров на техническом уровне и признанием их легитимными представителями государства Афганистан. Для этого мы поставим четкие условия, только при выполнении которых мы признаем их ["Талибан"] официальными представителями Афганистана", - отметил Шалленберг.