В Британии выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число случаев COVID-19 в Британии за сутки выросло на 37 578, передает Trend.

Всего с начала пандемии коронавирус в стране подтвердился у 6 941 611 человек.

Общее число скончавшихся от болезни, включая 120 за последние сутки, составило 133 161.