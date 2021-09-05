Боррель считает, что ЕС следует вести переговоры с талибами

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за проведение Европейским союзом переговоров с представителями движения "Талибан". Об этом он заявил в интервью, опубликованном в воскресенье французской еженедельной газетой Le Journal du Dimanche, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы", - сказал Боррель.

Он особо подчеркнул, что "то, что произошло в Афганистане, стало трагедией для афганцев и подлинным провалом для Запада". "Это внесет сильные изменения в международное соотношение сил, поэтому следует сделать все необходимые выводы с тем, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах", - отметил глава дипломатии ЕС.