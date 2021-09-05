Лондон предупредил о возможности террористических атак в Афганистане

Гражданам Великобритании стоит воздержаться от любых поездок в Афганистан - ситуация с безопасностью там остается крайне нестабильной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, говорится в обновленной рекомендации МИД страны относительно путешествий.

«[В Афганистане] присутствует постоянная и высокая угроза нападения террористов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что операция по эвакуации британских граждан из страны была прекращена. При этом вероятность террористических атак в регионе, особенно в районе аэропорта в Кабуле, остается очень высокой, считают в дипведомстве.

«Гражданам Великобритании, остающимся в Афганистане, необходимо тщательно взвесить риски при попытке покинуть страну. Вам следует укрыться в безопасном месте и двигаться к месту отправления только в том случае, если и когда вы сочтете это безопасным», - подчеркнули в МИД Великобритании.