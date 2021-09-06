Умер посол Германии в Китае
Внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер, недавно назначенный на должность посла в Китае, умер в возрасте 54 лет. Сообщение об этом разместил в понедельник МИД ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы глубоко опечалены и потрясены известием о внезапной смерти посла Германии в Китае, профессора Яна Хеккера. В данный момент мы думаем о его семье и его близких", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД ФРГ не уточнил причины и подробностей смерти дипломата.
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