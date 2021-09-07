Французские полицейские перехватили 650 кг кокаина на Мартинике
Французские полицейские перехватили на Мартинике 650 кг кокаина, семь человек задержаны. Об этом во вторник сообщил телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, груз прибыл на остров в минувшую среду из Венесуэлы в рыбацкой лодке. На острове злоумышленников ждали сообщники, которые перегрузили содержимое в фургон. Стражи порядка заранее знали о прибытии груза, что позволило им проследить за судном и задержать преступников. Уточняется, что трое из них были задержаны в машине, а остальные - в лодке.
Как указывает телеканал, груз предназначался для перепродажи.
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