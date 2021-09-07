Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась в начале сентября на 15%

Европа 7 сентября 2021 15:06 (UTC+04:00)
Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась в начале сентября на 15%

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире в первую неделю сентября несколько снизились по сравнению с последними днями августа. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно ее подсчетам, в период с 25 по 31 августа суточный прирост числа заражений четырежды превышал отметку 700 тыс. В первую неделю сентября такое случилось лишь однажды, в остальные дни прирост держался в среднем на уровне 600 тыс. Согласно подсчетам ТАСС, с 1 по 7 сентября в мире выявили на 0,5 млн инфицированных меньше, чем в последнюю неделю лета.

Наиболее заметное снижение заболеваемости наблюдается в странах Южной Америки и Южной Азии. В Европе ситуация неоднородная, а в Израиле и государствах Юго-Восточной Азии темпы распространения инфекции увеличились до максимальных.

Всего в мире за период пандемии заразились уже более 221,1 млн человек, из которых свыше 4,57 млн умерли.

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