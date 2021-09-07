В Британии повысят налог на соцстрахование

Британские власти с апреля 2022 года повысят налог на социальное страхование на 1,25% с целью направить дополнительные средства на поддержание деятельности Национальной службы здравоохранения (NHS) в условиях пандемии коронавируса. Об этом во вторник объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия коронавируса серьезно повлияла на работу NHS. Служба столкнулась с колоссальным давлением. При этом, благодаря NHS, нам удалось спасти жизни многих людей, в том числе за счет программы вакцинации: в настоящий момент сотрудники службы ввели пациентам около 88 млн доз препаратов от коронавируса. Для того, чтобы помочь родным и любимым, мы должны увеличить финансирование NHS", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. Кроме того, Джонсон отметил, что налог на дивиденды будет также повышен на 1,25%.

По подсчетам правительственных экспертов, увеличение налоговых сборов позволит властям Великобритании пополнить казну примерно на £36 млрд ($49,6 млрд) в ближайшие три года. Планируется, что эти средства будут направлены, в частности, на проведение реформы системы социального обеспечения и ухода за больными, положение о которой содержалось в избирательной программе ныне правящей Консервативной партии.

В понедельник правительство консерваторов сообщило, что выделит дополнительные £5,4 млрд ($7,4 млрд) на нужды NHS, оказывающей бесплатные базовые медицинские услуги. Как отметил замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Надим Захави, отвечающий за реализацию программы вакцинации от коронавируса, общая сумма инвестиций в NHS только за 2021 год составит £34 млрд ($46,9 млрд).