В центре Парижа ограбили ювелирный магазин

Группа неизвестных совершила во вторник ограбление ювелирного магазина, расположенного в центре Парижа на Вандомской площади. Об этом сообщил телеканал BFMTV по сведениям, полученным из источников в полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Преступники были вооружены. Сумма похищенного в настоящее время уточняется.

Полиция преследовала нескольких грабителей по улицам города. В районе подземного торгового центра "Лез Аль" машина БМВ, в которой находились двое грабителей, сбила полицейского, патрулировавшего на велосипеде. Он получил легкую травму. Его коллега выстрелил в одного из людей в машине, ранив его. Этот человек был задержан, так же и находившийся рядом другой его сообщник.

По данным телеканала в настоящее время полиция разыскивает еще не менее шести грабителей - они перемещаются как в автомашинах, так и на мотороллерах. По факту ограбления начато расследование.