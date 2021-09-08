Еврокомиссия представит полномасштабную стратегию по борьбе с антисемитизмом

В ближайшие недели Европейская Комиссия представит полномасштабную стратегию по борьбе с антисемитизмом, укреплению взаимоотношений с еврейскими сообществами в Европе, и мерам, стимулирующим еврейское образование, память о Холокосте и исследования о нем.

Об этом сообщил вице-президент Европейской Комиссии Маргаритис Схинас в своем обращении к евреям Европы по случаю наступления нового еврейского года, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

"Мы хотим, чтобы евреи чувствовали, что Европа – это их дом, и гордились тем, что они являются гражданами Европы. Процветание Европы возможно, когда меньшинства сохраняют свои традиции и отмечают свои праздники", – заявил Схинас.