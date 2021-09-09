Германия вновь открывает посольство в Триполи

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Триполи, в ходе визита он объявил об открытии посольства ФРГ в Ливии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы германского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тот факт, что сегодня я говорю в первую очередь об участии граждан [в жизни страны], а не о гражданской войне в Триполи, - это реальный прогресс. Ливия добилась значительных успехов за последние два года: сегодня существует правительство национального единства, нефтяная блокада закончилась", - отметил Маас. При этом он подчеркнул, что Ливия нуждается в постоянной поддержке международного сообщества.

"Именно поэтому я приехал в Триполи, чтобы вновь открыть посольство Германии в Ливии", - сказал Маас, уточнив, что оно было закрыто с 2014 года. "Сегодняшним открытием мы хотим показать, что Германия была и останется верным партнером Ливии", - подытожил глава МИД ФРГ.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость проведения выборов в Ливии в намеченные сроки. Для обеспечения стабильности, по словам министра, стране необходимы политические институты, которые должны быть созданы после общенациональных выборов. "Вот почему так важно, чтобы выборы состоялись", - заключил Маас.