Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что "ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% до конца прогнозного горизонта", говорится в сообщении ЕЦБ. При этом, по мнению комитета, стабилизация инфляции на целевом уровне может быть достигнута в среднесрочной перспективе.

ЕЦБ продолжит программу выкупа активов (APP) на сумму €20 млрд ежемесячно. При этом реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках этой программы, также будет происходить еще долго после начала фазы повышения ключевых процентных ставок, добавили в регуляторе.

Регулятор продолжит и программу выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией - на общую сумму €1,85 трлн как минимум до конца марта 2022 года или пока не решит, что фаза кризиса, связанная с коронавирусом, закончилась. Закупки в рамках PEPP будут осуществлять гибко - в соответствии с рыночными условиями и с целью предотвращения ужесточения финансирования, несовместимого противодействию понижающему влиянию пандемии на прогнозируемую траекторию инфляции. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP, планируется продолжить по крайней мере до конца 2023 года.

Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, добавил ЕЦБ.

"Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели", - подчеркнули в регуляторе.

Следующее заседание Европейского центробанка состоится 28 октября.