В ВОЗ заявили, что ожидают полного пакета документов по "Спутнику V" для оценки вакцины
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, когда Россией будет представлен полный пакет документов по вакцине "Спутник V", после чего даст ей оценку. Об этом заявил в пятницу старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями РФ по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины "Спутник V", - сказал он. - Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур".