Цена газа в Европе превысила $700 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов 10 сентября превысила $700 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пятницу на пике достигла $701,5 за 1 тыс. куб. м, или €57,35 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).