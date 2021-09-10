Во Франции начали расследование в отношении экс-главы Минздрава
Судебные власти Франции в пятницу открыли расследование в отношении бывшего министра здравоохранения страны Аньес Бюзин, сообщает французское издание Mediapart, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По данным издания, расследование начато по фактам угрозы жизням людей во время санитарного кризиса, связанного с распространением COVID-19, а также в связи с тем, что Бюзин не предпринимала должных действий для противостояния угрозе, которую представляет коронавирус.
Пока в рамках этого расследования она проходит как "дополнительный свидетель", отмечает Mediapart.
Бюзин возглавляла минздрав Франции с мая 2017 года по февраль 2020 года.
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