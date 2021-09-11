Досрочные парламентские выборы в Болгарии пройдут 14 ноября

Досрочные выборы в Народное собрание (однопалатный парламент) Болгарии пройдут 14 ноября вместе с выборами президента. Об этом сообщил в субботу журналистам президент Болгарии Румен Радев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Распущу Народное собрание максимально быстро, выборы в режиме 2 в 1 пройдут 14 ноября. Это позволит сократить расходы на проведение выборов и время избирателей", - сказал глава государства.