Великобритания намерена отменить "светофорную" систему поездок

Британские власти намерены отменить "светофорную" систему поездок, убрав разделение между странами зеленого и желтого списков, введенных в связи с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Sunday Times.

Сейчас при возвращении из стран желтого списка, куда входят около 140 стран, включая Россию, необходимо сдать два теста на коронавирус и провести 10 дней на самоизоляции. После прибытия из стран зеленого списка нужен один тест, необходимости в самоизоляции нет. При этом с 19 июля для жителей королевства, получивших обе вакцины от коронавируса, не требовалось сидеть на карантине, даже при возвращении из стран желтого списка. По информации газеты Evening Standard, светофорная система может быть отменена уже 1 октября.

Пока неясно, будут ли при этом новые послабления распространяться на путешественников из тех стран, вакцины которых Лондон не признает, например, России или Китая. Красный же список стран, где ситуация с COVID-19 расценивается как сложная, сохранится. По прибытии из этих государств в Великобританию придется пробыть на 10-дневном карантине в отеле за свой счет. Сейчас красный список насчитывает около 60 государств и территорий. The Sunday Times пишет, что министры также рассмотрят запрос представителей туриндустрии отменить необходимость проведения тестов на коронавирус при поездках.

О новых правилах может быть сообщено уже 14 сентября. По информации телеканала Sky News, в этот день премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявит об отмене ряда положений закона о коронавирусе, который позволял правительству принимать жесткие меры по борьбе с пандемией. Так, кабинет министров не сможет вводить локдауны, ограничивать проведение массовых мероприятий, закрывать школы, задерживать инфицированных людей.

"Для этих чрезвычайных времен требовались необходимые меры, но при большом уровне вмешательства [государства]. Я решительно настроен отказаться от любых полномочий, которые более не нужны, благодаря защите, обеспеченной вакцинами. Скоро я обнародую правила нового этапа ответных действий на COVID-19", - цитирует телеканал Sky News заявление Джонсона.

Как ожидается, во вторник Джонсон может также объявить о том, что правительство не будет вводить паспорта вакцинированных, а также о начале старта ревакцинации от коронавируса. Третью дозу прививки в первую очередь должны получить наиболее пожилые и уязвимые жители страны.