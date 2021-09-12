Глава МИД Франции отправился в Катар, чтобы обсудить новые эвакуации из Афганистана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился в воскресенье с коротким визитом в Катар, где обсудит с представителями руководства страны организацию новых эвакуационных рейсов для оставшихся в Афганистане французов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило МИД Франции.

"Жан-Ив Ле Дриан, министр по делам Европы и иностранных дел, сегодня отправляется в Катар. Он встретится со всеми представителями катарских властей и <...> обсудит с ними условия для скорейшей организации новых операций по эвакуации в интересах наших соотечественников, которые по-прежнему остаются в Афганистане, как и для афганцев, которым угрожает особенно большая опасность", - гласит коммюнике.

Министр также намерен вновь поблагодарить партнеров за помощь в поддержке прошлых операций, благодаря которым удалось вывезти почти 3 тыс. человек. Кроме того, глава французской дипломатии обсудит с катарцами различные вопросы в рамках двустороннего сотрудничества межу Парижем и Дохой, а также "координацию и совместную мобилизацию двух стран в интересах региональной стабильности и безопасности" в контексте решений, принятых по итогам конференции в Багдаде 28 августа. Ле Дриан вернется в Париж в воскресенье вечером.