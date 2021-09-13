В Словакии начинают делать прививки третьей дозой вакцины от коронавируса

Медики в Словакии с понедельника начинают делать прививки третьей дозой вакцины от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Словацкое радио со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Ленгварского.

Прошедшим установленный ранее курс вакцинации, согласно главе Минздрава, можно обратиться за третьим уколом. Его будут делать желающим не раньше, чем через восемь месяцев после завершения предыдущего курса.

Прививки третьей дозой вакцины должны в первую очередь получить медики и граждане, входящие в группы риска. К ним относятся жители старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. Кроме того, такой укол в ближайшее время смогут сделать учителя и сотрудники службы социальной опеки. Затем очередь дойдет до других желающих жителей Словакии.

Эксперты утверждают, что в Словакии, на территории которой доминирует дельта-штамм коронавируса, началась новая волна эпидемии. В республике медики ежедневно фиксируют значительное увеличение числа инфицированных.

Вакцинация от коронавируса началась в Словакии 26 декабря 2020 года. Иммунизацию завершили 2 270 826 жителей республики с населением около 5,5 млн граждан. Число летальных исходов среди заразившихся пациентов составило 12 558.