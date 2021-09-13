Президент Болгарии 16 сентября распустит парламент и назначит техническое правительство
Президент Болгарии Румен Радев назначит новое техническое правительство и распустит парламент 16 сентября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В четверг, 16 сентября, в соответствии со своими полномочиями, определенными конституцией, глава государства Румен Радев назначит техническое правительство и распустит Народное собрание", - говорится в сообщении.
В субботу президент сообщил, что досрочные выборы в парламент Болгарии пройдут 14 ноября вместе с выборами президента.
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