Президент Болгарии 16 сентября распустит парламент и назначит техническое правительство

Президент Болгарии Румен Радев назначит новое техническое правительство и распустит парламент 16 сентября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В четверг, 16 сентября, в соответствии со своими полномочиями, определенными конституцией, глава государства Румен Радев назначит техническое правительство и распустит Народное собрание", - говорится в сообщении.

В субботу президент сообщил, что досрочные выборы в парламент Болгарии пройдут 14 ноября вместе с выборами президента.