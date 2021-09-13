Джонсон встретится с Байденом в ходе поездки в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом в ходе своей четырехдневной поездки в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в Нью-Йорке 14 сентября. Общие дискуссии в рамках Генассамблеи пройдут с 21 по 27 сентября. Об этом в понедельник сообщила газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правительственные источники издания указали, что британский премьер намерен использовать свой визит для перезагрузки отношений между Великобританией и США, которые пережили сложный период в связи с решением Байдена вывести войска из Афганистана и последовавшей хаотичной эвакуацией из Кабула.

Целью встречи лидеров двух стран также является подготовка к Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго с 1 по 12 ноября. The Times отмечает, что, несмотря на намерение США внести в международный фонд по борьбе с изменением климата $100 млрд, в Лондоне опасаются, что этой суммы будет недостаточно, чтобы помочь развивающимся странам снизить выбросы углерода в атмосферу.

Вместе с Джонсоном в Соединенные Штаты также отправятся главы ключевых ведомств страны, а именно министр иностранных дел и по делам Содружества Доминик Рааб, министр внутренних дел Прити Пател и министр финансов Риши Сунак.