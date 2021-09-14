В Великобритании COVID-вакцина станет доступна для детей 12-15 лет

Минздрав Великобритании заявил, что у детей возрастной группы 12-15 лет будет возможность привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшее время, сообщает в понедельник The Guardian, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Всем детям возрастной группы в кратчайшие сроки будет предложена первая доза вакцины Pfizer по программе, осуществляемой силами служб вакцинации в школах. Вторая инъекция будет проводиться, когда будет собрано больше информации. Это случится не ранее, чем весной", - сообщается в The Guardian.

Британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации отмечает, что вакцинация позволит избежать множества случаев прекращения учебных занятий из-за распространения коронавирусной инфекции и поможет нормализовать образовательный процесс.