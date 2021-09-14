На парламентских выборах в Норвегии победила левая оппозиция
На прошедших в Норвегии парламентских выборах победу одержала Рабочая партия во главе с Йонасом Гара Стере, сообщают СМИ со ссылками на результаты подсчета 97% голосов избирателей, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Действующий премьер-министр страны Эрне Сульберг признала поражение Консервативной партии, которая руководила страной в течение восьми лет, и поздравила оппонента с победой.
Как ожидается, пять оппозиционных партий должны занять 104 из 169 мест в парламенте, из которых 88 мест будет занимать Рабочая партия. Этого достаточно, чтобы контролировать консервативную коалицию.
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